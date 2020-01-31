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Защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо перешёл в «РБ Лейпциг»

Защитник «Манчестер Сити» Анхелиньо перешёл в «РБ Лейпциг»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Хосе Тасенде, более известный как Анхелиньо, на правах аренды перешёл в «РБ Лейпциг». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщат пресс-служба «горожан».

Анхелиньо является воспитанником «Манчестер Сити». Начало профессиональной карьеры футболиста защитник провёл на правах аренды в «Нью-Йорк Сити», «Жироне», «Мальорке» и НАКе. В сезоне-2018/2019 испанец выступал за ПСВ. Летом 2019 года «горожане» вернули игрока, заплатив клубу из Эйндховена € 12 млн.

В этой кампании Анхелиньо помог горожанам в 13 матчах во всех турнирах. В активе 23-летнего футболиста 2 результативные передачи.

«РБ Лейпциг» возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, «Манчестер Сити» занимает второе место в английской Премьер-лиге.

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