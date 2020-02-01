«Динамо» назначило спортивным директором бывшего ассистента Клоппа

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о приходе в клуб бывшего тренера дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля» Желько Бувача.
Специалист был назначен на пост спортивного директора бело-голубых. Стороны заключили соглашение, рассчитанное на два с половиной года.
«Футбольный клуб «Динамо» приветствует Желько Бувача в нашем коллективе и желает ему плодотворной и эффективной работы на посту спортивного директора», — говорится в сообщении клуба.
Бувач на протяжении практически всей карьеры работал ассистентом нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. С 1998 по 2001 год он тренировал немецкую команду «Нойкирхен», после чего помогал Клоппу в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Английский клуб Желько покинул незадолго до окончания сезона-2017/2018. Сообщалось, что причиной ухода стал конфликт с Клоппом.
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