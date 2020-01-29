Комличенко выбрал «Динамо», «Зенит» отпустил Краневиттера. Все трансферы РПЛ

Трансферное окно в РПЛ в самом разгаре. Сделок по-прежнему сравнительно немного, однако интересные переходы всё же случаются. Рассказываем обо всех трансферах клубов Российской Премьер-Лиги за последние пять дней.

Свободный агент

Аргентинский хавбек так и не смог заиграть в России. В «Зените» Матиас без шансов проиграл конкуренцию Паредесу и Оздоеву, а затем и Барриосу и прописался на скамейке запасных. С августа 2018 года он провёл за питерский клуб всего 19 матчей. Неудивительно, что аргентинец оказался одним из первых среди легионеров «Зенита», от которых сине-бело-голубые решили избавиться в преддверии нового лимита. Подписать полузащитника захотел «Монтеррей». В мексиканский клуб Краневиттер перебрался в качестве свободного агента.

Александр Довбня, «Арсенал» Тула — «Ротор»

Аренда

Воспитанник «Локомотива» Александр Довбня вернулся в Россию из Кипра летом прошлого года. В июле бывший центральный защитник «Пафоса» стал свободным агентом, чем сразу же воспользовался «Арсенал» — тульский клуб заключил с футболистом трёхлетний контракт. Тем не менее ни в матчах РПЛ, ни во встречах кубка России Довбня так ни разу и не вышел на поле. В итоге зимой «Арсенал» направил 23-летнего центрбека за игровой практикой в аренду в волгоградский «Ротор».

3,5 млн евро

Фото: twitter.com/FCDM_official

Переход Комличенко в «Динамо» стал, пожалуй, самым громким трансфером недели. Вернуться в РПЛ нападающий мог ещё раньше — летом он был одной ногой сначала в «Локомотиве», а затем и в ЦСКА. Однако «железнодорожники» сделали выбор в пользу Джорджевича, а «армейцы» не смогли договориться с чешским клубом. Зимой ЦСКА планировал вновь подписать Комличенко, но форвард предпочёл стать футболистом другого московского клуба. По словам игрока, во время переговоров «Динамо» действовало настойчивее и предложило наиболее конкретные условия.

Геннадий Киселёв, «Крылья Советов» — «Ротор»

Аренда

Вслед за Довбней помогать «Ротору» бороться за чемпионство ФНЛ отправился 21-летний полузащитник «Крыльев» Геннадий Киселёв. Старт нынешнего сезона молодой хавбек пропустил из-за острого аппендицита, а после восстановления играл только за молодёжную команду самарского клуба. В составе молодёжки «Крыльев Советов» Киселёв отметился двумя голевыми передачами в 9 матчах.

Бека Микелтадзе и Николай Кипиани, «Рубин»

Ушли из клуба

Микелтадзе и Кипиани «Рубин» подписал минувшим летом. Ожидалось, что со временем нападающий и полузащитник пробьются в основной состав казанского клуба. На старте сезона Бека даже начал оправдывать доверие руководства клуба благодаря своей яркой игре. Тем не менее вскоре форвард потух и стал всё чаще проводить время на скамейке запасных, на которой Кипиани уже давно засиживался. Окончательно судьба футболистов в «Рубине» решилась после прихода Леонида Слуцкого. Сразу после окончания первого сбора команды с новым главным тренером Микелтадзе и Кипиани объявили об уходе из клуба.

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Данил Клёнкин, «Тамбов» — «Нефтехимик»

Свободный агент

Когда «Тамбов» выступал в ФНЛ, атакующий полузащитник регулярно попадал в стартовый состав команды — даже несмотря на сравнительно невысокую результативность (3 гола и 4 результативные передачи). Но после повышения тамбовского клуба количество игрового времени, предоставленного хавбеку, серьёзно сократилось. В РПЛ у Клёнкина появились проблемы не только с попаданием в стартовый состав, но и в заявку команды. Итог — 3 матча в Премьер-Лиге и последующее возвращение в ФНЛ.

Роман Акбашев, «Рубин» — «Нефтехимик»

Свободный агент

Ещё одним игроком из РПЛ, которого подписал нижнекамский «Нефтехимик» этой зимой, стал полузащитник «Рубина» Роман Акбашев. В казанский клуб хавбек перешёл в январе 2019 года. В прошлом сезоне Курбан Бердыев иногда давал Акбашеву шанс себя проявить, но после того, как казанский клуб возглавил Роман Шаронов, полузащитник превратился в безнадёжного запасного. Видимо, футболист не понадобился и Леониду Слуцкому.

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Видар Кьяртанссон, «Ростов» — «Йени Малатьяспор»

Аренда

Фото: fc-rostov.ru

«Ростов» отдал в аренду ещё одного исландского нападающего. Ранее в АПОЭЛ отправился Сигурдарсон, теперь вернувшегося из «Рубина» Кьяртанссона отдали турецкому «Йени Малатьяспор» до конца сезона. В команде Валерия Карпина форвард никогда не блистал результативностью, а аренду в казанском клубе явно провалил, забив лишь один мяч в 16 играх. Так что, скорее всего, летом, после возвращения в «Ростов», Видар сразу же покинет клуб.

Аренда

У молодого опорного полузащитника «Крыльев» Дениса Якубы, как и у его одноклубника Геннадия Киселёва, по признанию Миодрага Божовича, пока нет шансов заиграть в основной команде. Поэтому Дениса самарцы отдали в аренду «Чертаново». Сейчас клуб из Московской области занимает четвёртое место в ФНЛ и отчаянно борется за повышение — перспективный футболист для увеличения глубины состава чертановцам наверняка пригодится.

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Кирилл Маляров, «Ростов»

Ушёл из клуба

22-летний защитник стал игроком «Ростова» летом 2019 года. Планировалось, что Кирилл сможет иногда подменять на правом фланге обороны Алексея Козлова. Но в результате за полгода Маляров принял участие лишь в одном матче Кубка России, а в РПЛ дебютировать так и не смог. Зимой защитник провёл с клубом первый сбор, а на второй уже не полетел. В понедельник «Ростов» объявил о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию.