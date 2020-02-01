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Сульшер: сравнения Бруну Фернандеша с Роналду несправедливы. Он игрок типа Скоулза

Сульшер: сравнения Бруну Фернандеша с Роналду несправедливы. Он игрок типа Скоулза
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о новичке клуба полузащитнике Бруну Фернандеше и сравнил его с бывшими футболистами «красных дьяволов».

«Криштиану уникален. Надеемся, Бруну проведёт фантастическую карьеру в «Манчестер Юнайтед», но начинать сравнивать его с Роналду — несправедливо по отношению к нему. Фернандеш — забивающий и пасующий полузащитник, как Пол Скоулз. У него потрясающие удар и техника.

Бруну — игрок такого же типа, как Скоулз. Огненный, страстный, ненавидит терять мяч и играет под тем же номером. Думаю, он ещё одна деталь пазла. Уверен, он станет тем икс-фактором, которого нам не хватало в этом сезоне. Бруну умеет абсолютно всё. Мы дадим ему время на поиск лучшей позиции на поле», — приводит слова Сульшера Goal.com.

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