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«Динамо» победило сербскую команду «Младост». Панченко оформил дубль

«Динамо» победило сербскую команду «Младост». Панченко оформил дубль
Футбол / РПЛ 0

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с сербской командой «Младост» из города Лучани. Итоговый счёт — 3:1 в пользу российского коллектива.

Бело-голубые вышли вперёд на 9-й минуте встречи. Автором гола стал защитник Владимир Рыков. В период с 12-й по 15-ю минуту дубль удался нападающему московской команды Кириллу Панченко — сначала он реализовал пенальти, а затем забил с игры. На 40-й минуте полузащитник «Младоста» Предраг Павлович сократил разрыв в счёте.

«Динамо», набрав 24 очка в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 10 очков. Лидирует в первенстве «Зенит» (45).

В первом матче после возобновления чемпионата бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком». Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
01 февраля 2020, суббота. 11:00 МСК
Младост Л
Лучани, Сербия
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва, Россия
0:1 Рыков – 9'   0:2 Панченко – 12' (пен)   0:3 Панченко – 15'   1:3 Павлович – 40'
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