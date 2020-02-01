«Динамо» победило сербскую команду «Младост». Панченко оформил дубль

Московское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с сербской командой «Младост» из города Лучани. Итоговый счёт — 3:1 в пользу российского коллектива.
Бело-голубые вышли вперёд на 9-й минуте встречи. Автором гола стал защитник Владимир Рыков. В период с 12-й по 15-ю минуту дубль удался нападающему московской команды Кириллу Панченко — сначала он реализовал пенальти, а затем забил с игры. На 40-й минуте полузащитник «Младоста» Предраг Павлович сократил разрыв в счёте.
«Динамо», набрав 24 очка в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 10 очков. Лидирует в первенстве «Зенит» (45).
В первом матче после возобновления чемпионата бело-голубым предстоит сыграть со «Спартаком». Московское дерби пройдёт на стадионе «ВТБ Арена».
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