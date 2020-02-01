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«Реал» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Реал» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 1 февраля, состоится матч «Реал» — «Атлетико». Встреча 22-го тура чемпионата Испании пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрада Фернандесом. Судьми на линии будут Диего Барберо Севилья и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Поль Годия Соле.

В первой части сезона мадридский «Атлетико» встречался с «Реалом» в 7-м туре испанской Примеры. Матч завершился ничьей со счётом 0:0.

«Реал» набрал 46 очков в 21 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Мадридский «Атлетико» (36 очков) — на 5-м месте.

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