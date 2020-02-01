Гинер — о заявлении, что ЦСКА выиграет Лигу чемпионов: Шувалов не бросает слов на ветер

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал заявление руководства клуба о том, что «армейцы» выиграют Лигу чемпионов.

«За последний год в ЦСКА произошли серьёзные изменения. Мы полностью обновили команду. Думаю, сейчас ЦСКА — одна из самых молодых команд в Европе. Что касается наших громких заявлений, что ЦСКА станет победителем Лиги чемпионов, то мы идём к этому уже давно. Движемся, изучаем топ-клубы Европы. Игорь Иванович Шувалов за всю историю, что я его знаю, пустых слов никогда не бросает на ветер. Если говорит, то говорит вещи, которые обдумал и знает. Мы двигались давно. Сейчас будет легче прийти к этому», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».