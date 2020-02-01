Гинер: компания из «большой пятёрки» оценила ЦСКА в 24 млрд рублей
Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал сумму, в которую был оценён клуб независимой компанией.
«Мы с ВЭБ заказывали оценку у компании из „большой пятёрки“. Они оценили в 24 млрд рублей», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.
ЦСКА является одним из самых титулованных клубов России. «Армейцы» являются шестикратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка и Суперкубка страны. Это первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир — Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.
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