Гинер: компания из «большой пятёрки» оценила ЦСКА в 24 млрд рублей

Президент ЦСКА Евгений Гинер назвал сумму, в которую был оценён клуб независимой компанией.

«Мы с ВЭБ заказывали оценку у компании из „большой пятёрки“. Они оценили в 24 млрд рублей», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.

ЦСКА является одним из самых титулованных клубов России. «Армейцы» являются шестикратными чемпионами России, семикратными обладателями Кубка и Суперкубка страны. Это первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир — Кубок УЕФА в сезоне-2004/2005.