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«Он ни в чём меня не обманул». Гинер высказался о приходе Слуцкого в «Рубин»

«Он ни в чём меня не обманул». Гинер высказался о приходе Слуцкого в «Рубин»
Футбол / РПЛ 0

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о приходе в казанский «Рубин» бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого.

«Желаю Леониду Викторовичу только удачи и успехов. Работал в Англии, Голландии, теперь поработает в „Рубине“. Желаю только удачи. Мы с ним спорили, много разговаривали, к примеру, я спрашивал, почему вышел Вася Березуцкий, а не Лёша. Тогда, когда он уходил, он устал от футбола, хотел отдохнуть. Человек ни в чём меня не обманул», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством команда выиграла 7 трофеев — 3 чемпионата России, 2 Кубка и 2 Суперкубка России. На тренерской скамье «Рубина» 48-летний специалист сменил Романа Шаронова.

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