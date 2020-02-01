Гинер рассказал о главном достижении за почти 20 лет владения ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о своём главном достижении за почти 20 лет владения «армейским» клубом.

«Главное достижение за почти 20 лет владения клубом? Моя дружба с болельщиками. Я верю им, они верят мне. Руководить такой массой очень тяжело. Я благодарен болельщикам. Вы обратили внимание, что количество болельщиков увеличивается, на стадион ходят семьями.

Мне был без малого 41 год, когда я стал владельцем ЦСКА. Партнёры решили подарить мне футбольный клуб. Тогда были долги, но мы всё сделали, вывели команду. Вошли в топ-20 клубов по чистой прибыли за сезон-2018/2019», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после возобновления чемпионата «армейцам» предстоит сыграть с «Уралом». Встреча пройдёт в Москве 29 февраля.

Напомним, Гинер занял пост президента ЦСКА в феврале 2001 года.