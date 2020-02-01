«Реал» обыграл «Атлетико» в матче Примеры и оторвался от «Барселоны» на 6 очков

«Реал» обыграл «Атлетико» в матче 22-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Винисиус Жуниор на левом фланге бросил в прорыв Ферлана Менди. Тот выполнил передачу в центр штрафной, а Карим Бензема ударом в касание с нескольких метров отправил мяч в ворота Яна Облака.

Победа позволила «Реалу» оторваться в турнирной таблице чемпионата Испании от «Барселоны», которая занимает 2-е место, на 6 очков. Свой матч 22-го тура Примеры сине-гранатовые сыграют завтра, 2 февраля. Их соперником будет «Леванте». В активе «сливочных» 49 очков. «Атлетико» находится на 5-м месте. На счету команды Диего Симеоне 36 очков.