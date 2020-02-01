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«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ, разгромив «Саутгемптон»

«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ, разгромив «Саутгемптон»
Футбол / Англия 0

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен в начале второго тайма. На 60-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Джордан Хендерсон. В середине второй половины нападающий красных Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте Салах оформил дубль.

Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 16 матчей. С учётом минувшего сезона команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии уже в течение 42 встреч подряд.

«Ливерпуль», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Саутгемптон» (31) занимает 11-е место.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
01 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Окслейд-Чемберлен – 47'   2:0 Хендерсон – 60'   3:0 Салах – 71'   4:0 Салах – 90'
Клопп: думаю, Салах останется в «Ливерпуле» в следующем сезоне
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