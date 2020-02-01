«Ливерпуль» одержал 16-ю победу подряд в АПЛ, разгромив «Саутгемптон»
В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен в начале второго тайма. На 60-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил хавбек Джордан Хендерсон. В середине второй половины нападающий красных Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте Салах оформил дубль.
Победная серия «Ливерпуля» в АПЛ достигла 16 матчей. С учётом минувшего сезона команда Юргена Клоппа не проигрывает в чемпионате Англии уже в течение 42 встреч подряд.
«Ливерпуль», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ, «Саутгемптон» (31) занимает 11-е место.
Англия - Премьер-лига. 25-й тур
01 февраля 2020, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Окслейд-Чемберлен – 47' 2:0 Хендерсон – 60' 3:0 Салах – 71' 4:0 Салах – 90'
Клопп: думаю, Салах останется в «Ливерпуле» в следующем сезоне
Читайте также
- 1 февраля 2020
-
20:08
-
19:57
-
19:52
-
19:52
-
19:52
-
19:51
-
19:51
-
19:45
-
19:28
-
19:23
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
18:59
-
18:55
-
18:49
-
18:48
-
18:38
-
18:29
-
18:28
-
18:15
-
18:04
-
18:03
-
17:50
-
17:50
-
17:31
-
17:28
-
17:24
-
17:21
-
17:21
-
17:20
-
17:16
-
17:12
-
17:05
-
17:02
Партнерский контент