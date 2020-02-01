«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Монпелье». Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия, отличившийся на 8-й минуте. В середине первого тайма «Монпелье» остался в меньшинстве из-за удаления вратаря Димитри Берто. На 41-й минуте преимущество парижан увеличил хавбек Анхель Ди Мария.

Перед свистком на перерыв защитник гостей Даниэль Конгре довёл счёт до разгромного, отправив мяч в собственные ворота. Во втором тайме по одному голу забили нападающий хозяев Килиан Мбаппе и защитник Лейвин Курзава. В концовке с поля был удалён хавбек «Монпелье» Жорис Шотар.

«ПСЖ», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Монпелье» (33) занимает четвёртое место.