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«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Монпелье». Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия, отличившийся на 8-й минуте. В середине первого тайма «Монпелье» остался в меньшинстве из-за удаления вратаря Димитри Берто. На 41-й минуте преимущество парижан увеличил хавбек Анхель Ди Мария.

Перед свистком на перерыв защитник гостей Даниэль Конгре довёл счёт до разгромного, отправив мяч в собственные ворота. Во втором тайме по одному голу забили нападающий хозяев Килиан Мбаппе и защитник Лейвин Курзава. В концовке с поля был удалён хавбек «Монпелье» Жорис Шотар.

«ПСЖ», набрав 55 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Монпелье» (33) занимает четвёртое место.

Франция - Лига 1. 22-й тур
01 февраля 2020, суббота. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Сарабия – 8'   2:0 Ди Мария – 41'   3:0 Конгре – 44' (автогол)   4:0 Мбаппе – 57'   5:0 Курзава – 65'
Удаления: нет / Берто – 17', Шотар – 88'
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