Сетьен: хорошо, что Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Неймара в стан каталонской команды.



«Хорошо, что Неймар хочет вернуться в „Барселону“. Мне нравится наблюдать за отличными футболистами, а также видеть их в своей команде. Если смогу видеть Неймара каждый день, буду только рад», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.



Ранее президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не исключил возможности перехода Неймара в ближайшее летнее трансферное окно.



Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год. В 2015 году к каталонскому клубу присоединился Луис Суарес, в результате чего вместе с Лионелем Месси форварды образовали атакующее трио, установившее несколько рекордов. Связка распалась, когда бразилец перешёл в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его контракте в качестве отступных.

Бартомеу: Неймар? «Барселона» открыта для всех вариантов