Бистрович — о ничьей с «Тиролем»: очень хорошо проводим тренировки, но чуть устали

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий после товарищеского матча с австрийским клубом «Сваровски Тироль» (2:2).

«Всегда хорошо получать практику. Мы старались контролировать мяч. Очень хорошо проводим тренировки, но чуть устали. На сборах это нормально Может быть, «Тироль» был свежее нас. На сколько нас хватает прессинговать — вопрос физического состояния. Уверен, оно улучшится.

Доволен ли Гончаренко игрой, останется между нами. Соперник очень хорошо противостоял нашим позиционным атакам, прессинговал нас. В начале матча мы хорошо контролировали мяч и провели несколько хороших атак. Ещё в паре случаев мы теряли мяч», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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