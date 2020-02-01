Бистрович — о ничьей с «Тиролем»: очень хорошо проводим тренировки, но чуть устали

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович дал комментарий после товарищеского матча с австрийским клубом «Сваровски Тироль» (2:2).
«Всегда хорошо получать практику. Мы старались контролировать мяч. Очень хорошо проводим тренировки, но чуть устали. На сборах это нормально Может быть, «Тироль» был свежее нас. На сколько нас хватает прессинговать — вопрос физического состояния. Уверен, оно улучшится.
Доволен ли Гончаренко игрой, останется между нами. Соперник очень хорошо противостоял нашим позиционным атакам, прессинговал нас. В начале матча мы хорошо контролировали мяч и провели несколько хороших атак. Ещё в паре случаев мы теряли мяч», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 1 февраля 2020
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