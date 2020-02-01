Тухель руками пытался удержать недовольного Мбаппе, чтобы объяснить его замену

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе публично выразил недовольство по поводу своей замены в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).

Когда на 68-й минуте встречи 21-летний нападающий парижан покинул поле и проходил мимо главного тренера команды Томаса Тухеля, тот взял его руками за плечи и остановил. Немецкий специалист попытался ему что-то объяснить, но футболист всем видом показывал, что не хочет с ним разговаривать. Тухель смог сдержать Мбаппе на 15 секунд, после чего тот, показав недовольный жест рукой, отправился на скамейку запасных.

Поле Мбаппе покинул, когда «Пари Сен-Жермен» уже выигрывал со счётом 5:0. На счету нападающего один забитый мяч во встрече. Всего в текущем сезоне на клубном уровне игрок сыграл 25 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач.