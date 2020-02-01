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Тухель — о конфликте с Мбаппе: тренер — я, а не кто-то другой

Тухель — о конфликте с Мбаппе: тренер — я, а не кто-то другой
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал эпизод с проявлением недовольства со стороны форварда команды Килиана Мбаппе по поводу замены в матче 22-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (5:0).

«Это не лучшая ситуация для нас, но мы не единственный клуб, который с ней столкнулся. Я уже думаю о матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов. Такие ситуации отвлекают. Я не сержусь на Мбаппе, но мне грустно, потому что в такой реакции не было необходимости. Здесь я тренер, а не кто-то другой. Я принимаю решения, и так будет всегда. Мы играем не в теннис, а в футбол, мы должны проявлять уважение», — цитирует Тухеля L'Equipe.

«Пари Сен-Жермен», набрав 55 очков, уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции.

Тухель руками пытался удержать недовольного Мбаппе, чтобы объяснить его замену
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