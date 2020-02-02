Холанд — единственный игрок в истории Бундеслиги, забивший семь голов в первых трёх матчах
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал автором дубля в домашнем матче 20-го тура немецкой Бундеслиги с берлинским «Унионом» (5:0). 19-летний норвежский футболист отличился на 18-й и 76-й минутах.
Холанд забил уже семь голов за «шмелей» в чемпионате Германии. Эрлинг стал единственным игроком в истории Бундеслиги, который записал в свой актив такое количество мячей в первых трёх встречах. При этом каждый из первых семи ударов форварда заканчивался голом.
Напомним, Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» 1 января за € 20 млн. Контракт норвежца с клубом из Дортмунда рассчитан до 30 июня 2024 года.
Турнирную таблицу немецкого первенства сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Лишь три клуба Бундеслиги забили в 2020 году больше мячей, чем Холанд
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