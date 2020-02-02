Ван Дейк может летом перейти в «Ювентус». Туринцы готовы заплатить около € 180 млн

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает The Sun.



По информации источника, в услугах 28-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Ювентус», который планирует приобрести защитника в летнее трансферное окно. Туринский клуб готов предложить за ван Дейка £ 150 млн (около € 180 млн). В стане итальянского клуба рассчитывают, что ван Дейк захочет получить новый вызов, если сможет выиграть чемпионат Англии вместе с «Ливерпулем».



Напомним, в 2019 году ван Дейк в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. «Ливерпуль» набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.