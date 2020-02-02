Ван Дейк может летом перейти в «Ювентус». Туринцы готовы заплатить около € 180 млн
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает The Sun.
По информации источника, в услугах 28-летнего нидерландского футболиста заинтересован «Ювентус», который планирует приобрести защитника в летнее трансферное окно. Туринский клуб готов предложить за ван Дейка £ 150 млн (около € 180 млн). В стане итальянского клуба рассчитывают, что ван Дейк захочет получить новый вызов, если сможет выиграть чемпионат Англии вместе с «Ливерпулем».
Напомним, в 2019 году ван Дейк в составе «Ливерпуля» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. «Ливерпуль» набрал 73 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Читайте также
- 2 февраля 2020
-
11:05
-
11:03
-
10:52
-
10:45
-
10:25
-
10:15
-
10:05
-
09:50
-
09:49
-
09:27
-
09:21
-
06:59
-
06:03
-
05:04
-
04:35
-
04:04
-
03:40
-
02:04
-
00:57
-
00:55
-
00:47
-
00:41
-
00:33
-
00:22
-
00:20
- 1 февраля 2020
-
23:56
-
23:55
-
23:45
-
23:44
-
23:21
-
22:53
-
22:33
-
22:23
-
22:11
-
22:05
Партнерский контент