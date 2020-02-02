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Алли: мы обсуждаем тактику с Моуринью. Это отличается от работы с Почеттино

Алли: мы обсуждаем тактику с Моуринью. Это отличается от работы с Почеттино
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли высказался о работе главного тренера «шпор» Жозе Моуринью.

«Мы обсуждаем многие вещи с Моуринью, говорим о тактике. Это отличается от работы с Почеттино. Думаю, у каждого тренера свой подход. Мне кажется, я никогда не работал под руководством двух одинаковых наставников. Игроки просто должны пытаться привыкнуть к другой философии и стилю игры, который близок тренеру», — приводит слова Алли Sky Sports.

Напомним, Моуринью возглавил «Тоттенхэм Хотспур» в ноябре 2019 года. Контракт португальского специалиста с английским клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

«Тоттенхэм» набрал 34 очка в 24 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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