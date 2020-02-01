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Моуринью: в мой первый день в «Тоттенхэме» Эриксен сказал, что не продлит контракт

Моуринью: в мой первый день в «Тоттенхэме» Эриксен сказал, что не продлит контракт
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о решении полузащитника Кристиана Эриксена покинуть команду и перейти в миланский «Интер».

«Мы давно знали, что он собирается уйти. Не говорили из-за договорённости с Кристианом, но в мой первый день в „Тоттенхэме“ он сказал мне, что не собирается продлевать контракт. Тогда мы с мистером Леви начали искать разумный способ выхода из данной ситуации.

Я сделал так, чтобы игрок, не имеющий большой мотивации, но всё ещё обладающий профессионализмом и уважением к этому клубу, дал ему всё что мог. А мистеру Леви удалось многое сделать с точки зрения бизнеса.

Я пытался убедить Тоби Алдервейрелда подписать новый контракт, и он сказал мне, что у него есть некоторое сомнения. Но Кристиан сразу заявил, что решение принято и никто не сможет его переубедить. С того момента я просто пытался строить команду без расчёта на него», — приводит слова Моуринью Goal.com.

Во время пресс-конференции Моуринью начал сам задавать себе вопросы и отвечать на них
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