«Ювентус» — «Фиорентина»: составы команд на матч 22-го тура чемпионата Италии

Тренерские штабы «Ювентуса» и «Фиорентины» определились с составами на матч 22-го тура итальянской Серии А.
«Ювентус»: Щенсны, Сандро, Бонуччи, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Пьянич, Бентанкур, Коста, Роналду, Игуаин.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Кокколо, Де Шильо, Матюиди, Рэмси, Бернардески, Дибала.
«Фиорентина»: Дронговский, дос Сантос, Далберт, Лирола, Чеккерини, Песселья, Геззаль, Пульгар, Бенасси, Кьеза, Кутроне.
Запасные: Бранколини, Терраччиано, Терзич, Венути, Агудело, Бадель, Соттиль, Влахович, Далле Мура.
Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» сегодня, 2 февраля, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Фиорентина».
«Ювентус», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Фиорентина» (25) занимает 14-е место.
- 2 февраля 2020
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