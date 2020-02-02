«Ювентус» — «Фиорентина»: составы команд на матч 22-го тура чемпионата Италии

Тренерские штабы «Ювентуса» и «Фиорентины» определились с составами на матч 22-го тура итальянской Серии А.

«Ювентус»: Щенсны, Сандро, Бонуччи, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Пьянич, Бентанкур, Коста, Роналду, Игуаин.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Кокколо, Де Шильо, Матюиди, Рэмси, Бернардески, Дибала.

«Фиорентина»: Дронговский, дос Сантос, Далберт, Лирола, Чеккерини, Песселья, Геззаль, Пульгар, Бенасси, Кьеза, Кутроне.

Запасные: Бранколини, Терраччиано, Терзич, Венути, Агудело, Бадель, Соттиль, Влахович, Далле Мура.

Встреча состоится в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» сегодня, 2 февраля, начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Фиорентина».

«Ювентус», набрав 51 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Фиорентина» (25) занимает 14-е место.