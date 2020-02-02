«Чоло, не уходи!» Болельщики «Реала» поиздевались над Симеоне во время мадридского дерби

Фанаты «Реала» во время мадридского дерби в 22-м туре испанской Примеры с «Атлетико» (1:0) поиздевались над главным тренером «матрасников» Диего Симеоне, призывая специалиста не уходить из клуба, сообщает Marca.

«Чоло, не уходи! Чоло, не уходи!» — скандировали болельщики «сливочных» во время встречи. Чоло — прозвище Симеоне.

Ранее стало известно, что летом Симеоне может уйти из «Атлетико». 49-летний специалист работает в мадридском клубе с 2011 года. Во время карьеры футболиста аргентинец провёл в стане «матрасников» пять сезонов.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. В активе «сливочных» 49 очков. «Атлетико» (36) занимает шестое место.

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