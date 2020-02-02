В «Локомотиве» подтвердили информацию об отсутствии нового перелома у Ан. Миранчука

Директор по связям с общественностью московского «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о травме полузащитника команды Антона Миранчука. Ранее «Чемпионат» сообщил, что у 24-летнего футболиста не выявлено нового перелома стопы.

«Информация о повреждении стопы соответствует действительности. Переломов не выявлено. Однако обсуждать точные сроки некорректно. В ближайшее время Антон улетит в Германию на консультацию, после чего будет определена тактика восстановления. Ожидается, что тренировки с командой возобновятся на третьем сборе», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, Миранчук получил повреждение в матче 1-го тура товарищеского турнира в Катаре с «Партизаном». Из-за травмы хавбек не смог продолжить игру и был заменён на 18-й минуте. Встреча завершилась победой сербской команды (1:1, 4:2 — по пенальти).