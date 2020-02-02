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Дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» разгромить «Фиорентину»

Дубль Роналду с пенальти помог «Ювентусу» разгромить «Фиорентину»
Футбол / Италия 0

В матче 22-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» принимал «Фиорентину» из Флоренции. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц Стадиум» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Нападающий «старой синьоры» Криштиану Роналду оформил дубль, реализовав два пенальти — на 40-й и 80-й минутах. Ещё один мяч в ворота гостей забил защитник Маттейс де Лигт в концовке с передачи форварда Пауло Дибалы.

«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе подопечных Маурцио Сарри 54 очка. «Фиорентина» (25) занимает 14-е место.

В 23-м туре итальянского первенства туринская команда на выезде встретится с «Вероной», а клуб из Флоренции дома сыграет с «Аталантой» из Бергамо. Оба матча состоятся 8 февраля.

Италия - Серия А. 22-й тур
02 февраля 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
3 : 0
Фиорентина
Флоренция
1:0 Роналду – 40' (пен)   2:0 Роналду – 80' (пен)   3:0 де Лигт – 90+1'
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