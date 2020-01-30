Выше Арианы Гранде и Дуэйна «Скалы» Джонсона. Роналду — первый 200-миллионник «Инстаграма»

«Милан» объявил об уходе Сусо в «Севилью»



Вингер «Милана» Сусо продолжит карьеру в «Севилье», сообщает официальный сайт россонери.



«Милан» объявляет о достижении соглашения с «Севильей» об аренде Сусо с опцией покупки, которая будет обязательной при определённых условиях. «Милан» хотел бы поблагодарить игрока за преданность клубу и желает ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы «Милана».

Ранее сообщалось, что Сусо сам попросил руководство «Милана» о трансфере. В нём были заинтересованы такие команды, как «Валенсия», «Рома», «Хетафе» и мадридский «Атлетико».

Кажется, в «Милане» появился топ-игрок. И речь сейчас не о Златане Тео Эрнандес покоряет Серию «А».

«Эвертон» отклонил предложение «Барселоны» в размере € 100 млн по Ришарлисону



«Эвертон» отказался продавать «Барселоне» вингера Ришарлисона де Андраде, сообщает Sky Sports.



Согласно информации источника, сине-гранатовые предложили за 22-летнего футболиста € 100 млн, однако «ириски» даже не вступали в переговоры с каталонским клубом, сразу же отклонив их заявку. В «Эвертоне» сообщили, что не намерены расставаться с ведущими игроками.



В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету бразильца 10 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт форварда с «Эвертоном» рассчитан до лета 2024 года. На счету вингера 6 забитых мячей в 19 матчах за сборную Бразилии.

Свежие трансферы в Европе. Неожиданные покупки «Реала» и «Барселоны» А в АПЛ перешёл форвард, от которого отказались в России.

«Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак»



«Крылья Советов» на своём официальном сайте объявили об уходе форварда Александра Соболева в «Спартак».



«Между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Спартак» достигнута договорённость о переходе нападающего самарского клуба Александра Соболева в московский «Спартак». В ближайшее время Александр прибудет в расположение московской команды, где проведёт весеннюю часть чемпионата-2019/2020», — говорится в заявлении самарского клуба.



В текущем сезоне Соболев принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету 22-летнего нападающего 10 забитых мячей и 3 результативные передачи.

Соболев перешёл в «Спартак». Очень неожиданно Пока всего лишь аренда до конца сезона.

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в «Инстаграме»



Нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду покорилась отметка 200 млн подписчиков в «Инстаграме». Португалец стал первым пользователем социальной сети, заинтересовавшим стольких пользователей.

«Ничего себе, 200 млн подписчиков! Спасибо всем, что разделяете со мной это путешествие каждый день!» — написал Роналду.



В тройку лидеров по количеству подписчиков в «Инстаграме» также входят американская певица Ариана Гранде (173 млн) и американский актёр Дуэйн Джонсон (170 млн).

Месси и Роналду не попали даже в пятёрку самых дорогих футболистов. Как так? Килиан Мбаппе — самый дорогой футболист в мире по версии CIES Football Observatory. Об этом и другом – в обзоре главных новостей.

«Манчестер Юнайтед» объявил о соглашении по трансферу Бруну Фернандеша



«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о достижении соглашения по трансферу полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеша.



25-летний португальский футболист присоединится к «красным дьяволам» после прохождения медицинского осмотра и согласования условий личного контракта игрока.

Фанаты «МЮ» ненавидят владельцев клуба. Они закидали файерами дом вице-президента «Эд Вудворд умрёт».

«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна из ПСВ



Вингер ПСВ Стивен Бергвейн стал игроком лондонского «Тоттенхэм Хотспур», сообщается в официальном «твиттере» команды.



Команда нуждалась в нападающем в связи с травмой форварда Гарри Кейна. Стало известно, что англичанин рискует пропустить чемпионат Европы 2020 года.



Сумма трансфера Бергвейна составила € 30 млн. Контракт футболиста рассчитан до 2025 года. Игрок взял себе 23-й номер. Напомним, раньше под этим номером выступал полузащитник Кристиан Эриксен, который вчера, 28 января, был представлен в качестве игрока миланского «Интера».

«Тоттенхэм» заменит Эриксена лидером ПСВ. Классический трансфер Моуринью Жозе получает не звезду, но того, кто помогает звёздам.

«Зенит» назвал состав на второй зимний сбор. Кокорина в списке игроков нет



Пресс-служба «Зенита» огласила список футболистов, которые отправятся на учебно-тренировочный сбор в Испанию.



В список из 27 футболистов не попал нападающий Александр Кокорин, который по решению руководства клуба переведён в «Зенит-2».

Полностью список игроков выглядит так.



Вратари: Михаил Кержаков, Андрей Лунёв, Александр Васютин.



Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Даниил Круговой.



Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко.



Нападающие: Себастьян Дриусси, Артём Дзюба, Сердар Азмун, Илья Воробьёв, Даниил Шамкин.