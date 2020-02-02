ЦСКА проведёт дополнительный товарищеский матч на сборе в Испании
ЦСКА на официальном сайте объявил, что команда проведёт пять товарищеских матчей вместо четырёх, как было запланировано изначально.
По решению тренерского штаба ещё один матч состоится днём 5 февраля. Соперником московской команды станет испанский клуб «Ориуэла». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Вечером того же дня «армейцы» проведут матч в Кампоаморе с «Норшелланном».
Сообщается об изменении времени начала матча с «Оддом», который состоится 8 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Встреча с «Зенитом» 9 февраля начнется в 15:30 мск.
Московский ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка.
ЦСКА сыграл вничью в товарищеском матче с австрийским клубом «Сваровски Тироль»
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