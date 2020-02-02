«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо-Брест» в товарищеском матче. Встреча состоялась в турецком городе Белеке на стадионе «Спортивный центр Папиллон» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт на 9-й минуте. В составе чемпиона Беларуси результативным ударом отметился Артём Милевский. Самарская команда смогла уйти от поражения в самой концовке встречи благодаря голу, автором которого стал Деян Радонич.

Для «Крыльев Советов» это был второй матч за день. Несколькими часами ранее они сыграли вничью с «Чайкой» со счётом 2:2.

«Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».