«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо-Брест» в товарищеском матче
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо-Брест» в товарищеском матче. Встреча состоялась в турецком городе Белеке на стадионе «Спортивный центр Папиллон» и завершилась со счётом 1:1.
Счёт в матче был открыт на 9-й минуте. В составе чемпиона Беларуси результативным ударом отметился Артём Милевский. Самарская команда смогла уйти от поражения в самой концовке встречи благодаря голу, автором которого стал Деян Радонич.
Для «Крыльев Советов» это был второй матч за день. Несколькими часами ранее они сыграли вничью с «Чайкой» со счётом 2:2.
«Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит».
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