Гол Промеса принёс «Аяксу» победу в матче с ПСВ
В матче 21-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» обыграл эйндховенский ПСВ со счётом 1:0. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Бьорн Куйперс. Ему ассистировали судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.
Единственный гол был забит на 35-й минуте. Автором забитого мяча стал бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес. На счету форварда в этом сезоне 11 голов в 18 матчах голландского национального чемпионата.
«Аякс», набрав 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. ПСВ (36) — на 5-м месте. В следующем туре «Аякс» на выезде встретится с «Утрехтом». Матч состоится 9 февраля. ПСВ дома сыграет с «Виллем II» 8 февраля.
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