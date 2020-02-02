Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Севилья» ушла от поражения в матче с «Алавесом» благодаря голу с пенальти

«Севилья» ушла от поражения в матче с «Алавесом» благодаря голу с пенальти
Футбол / Испания 0

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде. Ему ассистировал Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 70-й минуте автором забитого мяча стал Хоселу. «Севилью» спас от поражения Лукас Окампос, который реализовал 11-метровый на 77-й минуте.

«Севилья», набрав 39 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Алавес» (24) — на 15-м месте.

В другом матче 22-го тура «Вильярреал» на своём поле обыграл «Осасуну» со счётом 3:1. Победу «подводникам» принесли голы Пако Алькасера, Рубена Пеньи и Санти Касорлы.

Испания - Примера. 22-й тур
02 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Алавес
Витория
0:1 Хоселу – 70'   1:1 Окампос – 77' (пен)
Испания - Примера. 22-й тур
02 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
3 : 1
Осасуна
Памплона
1:0 Алькасер – 45+1'   1:1 Эрнандес – 48'   2:1 Пенья – 54'   3:1 Касорла – 59' (пен)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020