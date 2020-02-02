«Севилья» ушла от поражения в матче с «Алавесом» благодаря голу с пенальти

В матче 22-го тура чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Алавесом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Обслуживал матч арбитр Карлос Дель Серро Гранде. Ему ассистировал Хуан Юсте Хименес и Абрахам Альварес Кантон.

Счёт был открыт в середине второго тайма. На 70-й минуте автором забитого мяча стал Хоселу. «Севилью» спас от поражения Лукас Окампос, который реализовал 11-метровый на 77-й минуте.

«Севилья», набрав 39 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Алавес» (24) — на 15-м месте.

В другом матче 22-го тура «Вильярреал» на своём поле обыграл «Осасуну» со счётом 3:1. Победу «подводникам» принесли голы Пако Алькасера, Рубена Пеньи и Санти Касорлы.