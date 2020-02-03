Луис Адриано: фанаты «Спартака» всегда пели о Каррере, а с командой не хотели говорить

Экс-нападающий «Спартака» Луис Адриано, ныне выступающий за «Палмейрас», рассказал о ситуации, сложившейся в команде во время работы бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры.



«Был ли конфликт между тренером и руководством? Не конфликт. Просто все стали другими после чемпионства. Каждый поменялся, я тоже поменялся. И каждый был виноват. Но болельщики почему-то поставили Карреру выше всех. Везде в интернете писали, что у Глушакова и Карреры конфликт, но все болельщики почему-то поддерживали только Карреру.



Конечно, это неправильно. Мы вместе выиграли чемпионство. Не только Каррера. Но и все игроки, тот же Глушак – все сделали эту победу. Да, тренер, конечно, самый главный, делал тренировки, тактику, но ведь игроки были на поле. Но фанаты всегда пели о Каррере. Даже когда он ушёл, то проигрывали – музыка о Каррере. Выиграли – тоже музыка о Каррере. Всегда Каррера. А с командой болельщики не хотели говорить. Такое было время», — передаёт слова Адриано корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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