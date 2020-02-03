Карпин продлил контракт с «Ростовом» на пять лет

«Ростов» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Валерием Карпиным.
Новое соглашение специалиста с клубом из Ростова-на-Дону рассчитано на пять лет.
Фото: Официальный сайт ФК «Ростов»
Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 года. Изначально контракт был рассчитан на два с половиной года. В настоящее время команда, набрав 34 очка в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту» (45) и «Краснодару» (35) и по дополнительным показателям опережая ЦСКА и «Локомотив».
До назначения на пост главного тренера «Ростова» Карпин работал в московском «Спартаке», «Мальорке» и армавирском «Торпедо». Красно-белых специалист дважды приводил к серебряным медалям чемпионата России.
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