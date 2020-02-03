Левандовски признан лучшим футболистом года в Польше в восьмой раз

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски был признан лучшим футболистом 2019 года в Польше, сообщает Pilka Nozna.

Нападающий стал обладателем этой награды в восьмой раз. Также сборная Польши была названа лучшей командой года, капитаном которой является Левандовски.



«Каждая награда — это не только подтверждение того, что твоя работа была не напрасна, но она и даёт мотивацию работать ещё упорнее. Спасибо большое за эту награду и звание лучшего футболиста года в Польше. Также очень приятно, что вы признали сборную Польши лучшей командой когда. Благодарю всех за поддержку и за то, что я становлюсь сильнее», – написал Левандовски в своём «инстаграме».

В этом сезоне Роберт Левандовски принял участие в 20 матчах чемпионата Германии. Форвард забил 22 гола и стал автором 3 результативных передач.