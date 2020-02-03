«Рубин» уступил «Оденсе» в товарищеском матче

Казанский «Рубин» в товарищеском матче уступил датскому «Оденсе» со счётом 0:1. Встреча состоялась в турецком городе Белек, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

За «Рубин» дебютировал бразильский защитник Пабло Сантос, который перешёл из португальской «Браги» на правах аренды.



«Оденсе» — «Рубин» — 1:0 (1:0)

Гол: Джебали, 29.

«Рубин»: Дюпин, Поярков (Макаров, 46), Старфельт, Сантос, Данченко, Тарасов (Давиташвили, 46), Кварацхелия, Бакаев (Башкиров, 46), Зуев (Могилевец, 46), Евтич (Закиров, 46), Марков.

«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне вылета и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре казанский клуб на выезде сыграет с «Тамбовом» (1 марта).