«Рубин» уступил «Оденсе» в товарищеском матче
Казанский «Рубин» в товарищеском матче уступил датскому «Оденсе» со счётом 0:1. Встреча состоялась в турецком городе Белек, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
За «Рубин» дебютировал бразильский защитник Пабло Сантос, который перешёл из португальской «Браги» на правах аренды.
«Оденсе» — «Рубин» — 1:0 (1:0)
Гол: Джебали, 29.
«Рубин»: Дюпин, Поярков (Макаров, 46), Старфельт, Сантос, Данченко, Тарасов (Давиташвили, 46), Кварацхелия, Бакаев (Башкиров, 46), Зуев (Могилевец, 46), Евтич (Закиров, 46), Марков.
«Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне вылета и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре казанский клуб на выезде сыграет с «Тамбовом» (1 марта).
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