Кокорин сделал дубль в товарищеском матче за «Зенит-2»
Нападающий «Зенита-2» Александр Кокорин стал автором двух забитых мячей в товарищеском матче с «Гремио Новоризонтино» (4:1). Форвард отметился голами на 68-й и 69-й минутах.
28-летний Кокорин был переведён в «Зенит-2» из-за отказа переходить в «Сочи» на правах аренды.
Напомним, что футболист около года провёл в СИЗО и колонии общего режима из-за избиения нескольких человек в Москве.
«Зенит-2», набрав 32 очка в 17 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад». Лидером турнира является «Велес» (36 очков). В первом матче после зимнего перерыва вторая команда сине-бело-голубых сыграет с клубом «Псков-747». Встреча состоится 5 марта в Санкт-Петербурге.
Зарплату Кокорина в «Зените» приравняли к МРОТ
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