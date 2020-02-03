В РФС отреагировали на проблемы «Луча» с финансированием

В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию о проблемах владивостокстого «Луча» с финансированием.

«В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования «Луча». Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано. Детско-юношеская академия «Луча» является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для её стабильной работы», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой РФС.

Напомним, ранее болельщики «Луча» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В настоящее время игроки клуба из Владивостока не тренируются, команда не готовится к старту весенней части чемпионата. Долги по зарплате составляют пять месяцев.