В РФС отреагировали на проблемы «Луча» с финансированием

В Российском футбольном союзе прокомментировали информацию о проблемах владивостокстого «Луча» с финансированием.
«В декабре прошлого года руководство ФНЛ встречалось с администрацией Приморского края для обсуждения вопросов финансирования «Луча». Предполагалось, что все долги будут закрыты до конца года, но на данный момент этого не сделано. Детско-юношеская академия «Луча» является структурным подразделением клуба, поэтому отсутствие финансирования профессиональной команды отразилось и на ней. Вместе с руководством края РФС работает над сохранением академии и созданием условий для её стабильной работы», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой РФС.
Напомним, ранее болельщики «Луча» обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. В настоящее время игроки клуба из Владивостока не тренируются, команда не готовится к старту весенней части чемпионата. Долги по зарплате составляют пять месяцев.
- 3 февраля 2020
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