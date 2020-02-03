Чемпион Евро-2006 U17 Рыжов: уже в ЦСКА много гулял, а дальше — хлеще

Бывший нападающий ЦСКА Дмитрий Рыжов, становившийся победителем чемпионата Европы U17 в 2006 году, рассказал почему ему не удалось добиться успеха во взрослой карьере. Сейчас 30-летний форвард выступает за ереванский «Арарат».
«Я уже в ЦСКА много гулял. Мог, например, всю ночь тусить и вообще не спать, а утром прийти на тренировку. Организм молодой, выдерживал. Потом после тренировки поспал — и всё супер. Это сейчас, если накануне погулять, то какой там играть — через день не выйдешь. А тогда даже не замечал, что это футболу мешает. Плюс много молодых гуляло из разных команд, далеко не все режимили. К сожалению, после ухода из ЦСКА гулять начал ещё хлеще. Возможно, если бы сделал перерыв хотя бы на год и сосредоточился на футболе, то вернулся бы в Премьер-Лигу. Но я не сделал и не вернулся.
Хотя истории про мои гулянки очень любят преувеличить. На игры никогда не приезжал после тусовок — только на тренировки. Мог вообще не прийти на тренировку. В «Енисее» однажды так и сделал — сказал, что заболел. Красноярск в плане развлечений вообще отличный город. И гулянки — это же не обязательно про алкоголь. Тут комплексная проблема: у меня в целом не было режима. То клубы, то казино. Мог двое суток не спать, сидеть в автоматы или в карты проигрывать.
Футбол для меня сейчас — это даже не работа. Он мне нужен, чтобы самому себе доказать, что могу ещё поиграть на хорошем уровне, позабивать голов. Всё время что-то мешает. Даже сейчас: приехал летом в Ереван — и сразу порвал связку в плече. Никогда с верхней частью тела ничего не было, а тут вот так. Теперь очень рассчитываю на весну — впереди 13 матчей за «Арарат», сделаю всё, чтобы проявить себя и вернуться.
Для этого надо наконец привести себя в порядок: надо весить максимум 90 кг и закрепиться в этом весе. Я больше толстым не хочу играть. Не хочу выходить на поле с пузом, как в «Ладе». Это же просто стыдоба. Если к весне не приведу себя в порядок, то не выйду на поле больше. Но уверен, что приведу. И, надеюсь, я ещё не всё потерял», — приводит слова Рыжова Sports.ru.
- 3 февраля 2020
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