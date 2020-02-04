Гендиректор «Монако»: поведение Мартинша нельзя ни принять, ни простить

Вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров прокомментировал удаление вингера Желсона Мартинша в матче 22-го тура французской Лиги 1 с «Нимом».



«Поведение Желсона нельзя ни принять, ни простить. Он понесёт наказание от лица клуба, я уже проинформировал его на этот счёт. Он лично принёс извинения судье, а затем и в социальных сетях. Желсон знает, что сделал нечто неприемлемое. Я также знаю, что эта неделя выдалась для него непростой, но ни в коей мере это не оправдывает его действий. Я прослежу, чтобы такого больше не повторилось», — приводит слова Петрова пресс-служба «Монако».



Напомним, Мартинш толкнул арбитра Микаэля Лесажа после того, как тот предъявил красную карточку его одноклубнику Тьемуэ Бакайоко. За проявленную агрессию португалец также был удалён с поля. После этого вингер снова подошёл к судье и толкнул его. Оставшись в меньшинстве, «Монако» проиграл «Ниму» со счётом 1:3.

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