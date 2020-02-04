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Промес пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия

Промес пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия
Футбол / Прочие турниры 0

Форвард «Аякса» Квинси Промес получил травму в матче 21-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (1:0), сообщается на официальном сайте клуба.

У нападающего сборной Нидерландов диагностирована травма подколенного сухожилия. Ожидается, что Промес не сможет помочь «Аяксу» в ближайшие несколько недель. Футболист стал автором единственного гола в матче с ПСВ на 35-й минуте.

Квинси Промес принял участие в 18 матчах голландского национального чемпионата. Форвард забил 11 голов и стал автором 5 результативных передач.

«Аякс», набрав 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. ПСВ (36) — на 5-м месте. В следующем туре «Аякс» на выезде встретится с «Утрехтом». Матч состоится 9 февраля. ПСВ дома сыграет с «Виллем II» 8 февраля.

Гол Промеса принёс «Аяксу» победу в матче с ПСВ
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