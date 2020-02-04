Бент посоветовал «Ливерпулю» подумать о продаже Салаха и замене его на Мбаппе или Санчо

Бывший футболист сборной Англии Даррен Бент выразил мнение, что «Ливерпуль» мог бы продать нападающего Мохамеда Салаха и заменить его на форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе или полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.



«Слушайте, мы знаем, что он забивает кучу голов и является топ-игроком. Две «золотые бутсы», приз игроку сезона, победа в Лиге чемпионов, без пяти минут чемпион Англии – заслуги на месте. Но если говорить об игре в целом и сравнивать с кем-нибудь вроде Мане, то я бы сказал, что Садио смотрится лучше него. Может, Салах и забивает больше, но посмотрите, как Мане работает на команду – он не жадничает, всегда первым делом смотрит на партнёров и получит свою честную порцию голов. Так что Садио продавать нельзя, он очень важен. Фирмино – мы знаем, что он не забивает много голов, но он выполняет роль клея, связывая всё воедино. В своём деле он, возможно, один из лучших в лиге.



Речь не о том, чтобы продать Салаха, получить £ 100 млн и всё. Но если можно заменить его Мбаппе или кем-то вроде Санчо, то мне кажется, над этим стоит подумать», — цитирует Бента talkSPORT.

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