Официальный «твиттер» Ла Лиги перепутал игроков «Барселоны» Фати и Семеду

Официальный аккаунт Ла Лиги в «Твиттере» опубликовал пост, в котором перепутал хавбека «Барселоны» Ансу Фати с португальским защитником клуба Нелсоном Семеду.
Напомним, хавбек «Барселоны» Ансу Фати, забивший на 30-й и 31-й минутах матча 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте», стал самым молодым автором дубля в истории испанского первенства. На момент игры Фати было 17 лет и 94 дня.
В аккаунте Ла Лиги появилось сообщение, которое гласило следующее: «Даже Ансу Фати не может поверить, что вошёл в историю Ла Лиги». Однако пост был сопровождён фотографией португальского защитника «Барселоны». Подписчики и сообщество очень быстро отреагировали на ошибку.
«Чую расизм», — написал один из пользователей в социальной сети.
«Теперь я понимаю, почему они любят рубрику «Угадай игрока», — отмечает другой пользователь.
«Удалите аккаунт и никогда не возвращайтесь. Пожалуйста, ради блага человечества», — говорится в другом сообщении.
- 4 февраля 2020
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