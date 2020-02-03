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Фати — самый молодой автор дубля в чемпионате Испании

Фати — самый молодой автор дубля в чемпионате Испании
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати, забивший два мяча на 30-1 и 31-й матча 22-го тура чемпионата Испании с «Леванте», стал самым молодым автором дубля в истории испанского первенства. На момент игры Фати было 17 лет и 94 дня. Ранее самым юным автором дубля был полузащитник «Малаги» Хуанми Хименес, ныне играющий за «Бетис». Он забил два мяча в ворота «Реала Сосьедад» в 2010 году, в возрасте 17 лет и 115 дней.

Оба гола Фати забил с передач Лионеля Месси на 30-й и 31-й минуте, между ними прошло всего 100 секунд. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Фати провёл 13 матчей и забил четыре мяча.

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