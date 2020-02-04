Стартовала продажа билетов на матч «Спартак» — ЦСКА в Кубке России

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о старте продажи билетов на матч с ЦСКА в 1/4 финала Кубка России, который состоится 4 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи – в 19:30 мск.



Продажа пройдёт в три этапа. В первых двух этапах, которые продлятся до 12 февраля, выкупить билеты смогут владельцы абонементов и клубных карт. 13 февраля билеты поступят в свободную продажу. Стоимость самого дешёвого билета составляет 1200 рублей, самого дорогого – 26 400 рублей. Каждый болельщик сможет приобрести не более четырёх билетов.



Из действующих участников Кубка России самым титулованным клубом является ЦСКА, который выигрывал трофей семь раз. Далее идут «Спартак» и «Зенит» (по три). «Ахмат» становился обладателем трофея один раз.

ЦСКА и «Спартак» играли в Кубке России 4 раза. Один матч был просто невероятным Преимущество на стороне «армейцев».