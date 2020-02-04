Кутепов — о Кононове в «Спартаке»: бывает, игрок попал не в свою команду. Так и у тренеров

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Олеге Кононове.



«Не знаю, почему у Кононова не получилось в „Спартаке“. Стечение всех обстоятельств. У него вроде получилось в „Краснодаре“, в Туле он хорошо работал. Но бывает же, что футболист попал не в свою команду. Так и у тренеров, наверное. Нормальная ситуация. Ничего удивительного», — приводит слова Кутепова «Российская газета».



Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года, став преемником Массимо Карреры, под руководством которого красно-белые годом ранее впервые за 16 лет стали чемпионами России. Кононов покинул московский клуб в сентябре 2019 года. На момент увольнения специалиста команда занимала девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.