«Сочи» обыграл бразильский клуб в товарищеском матче
«Сочи» в товарищеском матче обыграл молодёжный состав бразильского клуба «Новоризантино» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Турции, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор. Победу сочинцам принесли голы Виктора Морозова и Александра Карапетяна.
«Сочи» (Россия) — «Новоризонтино» U21 (Бразилия) — 2:1
Голы у «Сочи»: Морозов, Карапетян
Стартовый состав «Сочи»: Н. Заболотный, Коркин, Миладинович, Калугин, Шакуро, Бахтияров, Колдунов, Померко, Мостовой, Боковой, А. Заболотный.
«Сочи», набрав в 19 матчах 15 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ сочинский клуб проведёт 1 марта на своём поле с тульским «Арсеналом».
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
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