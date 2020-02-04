Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с «Анже»

«Монако» объявил стартовый состав на матч 23-го тура французской Лиги 1 с «Анже». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 21:00 мск.



В стартовый состав монегасков попал российский полузащитник Александр Головин.



«Монако»: Леком, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Фабрегас, Головин, Фофана, Адриен, Бен-Йеддер, Йоветич.



В нынешнем сезоне Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.



«Монако» набрал в 22 матчах 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (30) — на 12-м месте. Лидером соревнований на текущий момент является «Пари Сен-Жермен», набравший в 22 матчах 55 очков.