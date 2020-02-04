Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч Лиги 1 с «Анже»
«Монако» объявил стартовый состав на матч 23-го тура французской Лиги 1 с «Анже». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако. Начало — в 21:00 мск.
В стартовый состав монегасков попал российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Леком, Балло-Туре, Глик, Агилар, Марипан, Фабрегас, Головин, Фофана, Адриен, Бен-Йеддер, Йоветич.
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
«Монако» набрал в 22 матчах 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (30) — на 12-м месте. Лидером соревнований на текущий момент является «Пари Сен-Жермен», набравший в 22 матчах 55 очков.
Читайте также
- 4 февраля 2020
-
21:12
-
21:05
-
20:48
-
20:44
-
20:42
-
20:30
-
20:16
-
20:13
-
19:57
-
19:53
-
19:29
-
19:28
-
19:09
-
19:02
-
18:54
-
18:35
-
18:20
-
18:14
-
18:12
-
17:50
-
17:44
-
17:31
-
17:27
-
17:24
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
16:59
-
16:41
-
16:39
-
16:10
-
15:57
-
15:50
-
15:40
-
15:37
Партнерский контент