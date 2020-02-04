«Ливерпуль» объявил стартовый состав на переигровку матча 1/16 финала Кубка Англии со «Шрусбери Таун». Встреча состоится сегодня, 4 февраля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.



Капитаном мерсисайдского клуба в этом матче станет полузащитник Кертис Джонс. Его возраст составляет 19 лет и 5 дней. Таким образом, Джонс станет самым молодым капитаном в истории «Ливерпуля».



«Ливерпуль»: Келлехер, Уильямс, Хувер, ван дер Берг, Кларксон, Льюис, Кэйн, Чиривелья, Джонс, Миллар, Эллиот.

Напомним, ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что основной состав не примет участия в этом матче в связи с зимним перерывом. Немецкий специалист дал отдых футболистам и не намерен вызывать их на переигровку Кубка Англии. Руководить игроками будет тренер команды U23 «Ливерпуля» Нил Критчли.