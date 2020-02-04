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Примера осудила фанатов «Реала» за оскорбления в адрес Мораты и Симеоне

Примера осудила фанатов «Реала» за оскорбления в адрес Мораты и Симеоне
Футбол / Испания 0

Контрольно-дисциплинарный комитет Примеры осудил болельщиков «Реала» за их поведение во время мадридского дерби с «Атлетико» (1:0) в 22-м туре чемпионата Испании, сообщает La Sexta.

По данным источника, фанаты «Королевского клуба» оскорбили нападающего «матрасников» Альваро Морату и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. Болельщики скандировали «Мората — крыса», а также «заблудился в Ванде». В адрес Симеоне звучали ругательства — «грёбанный индеец, который не прыгает» и «рогоносец».

При этом в руководстве Примеры отметили, что остальная часть стадиона адекватно вела себя на протяжении всего матча.

Напомним, что Мората является воспитанником «Реала». В 2014 году он был продан в «Ювентус», но через два года вернулся в мадридский клуб, откуда в 2017 году перешёл в «Челси». В 2019 году Мората вернулся в Испанию, перейдя в «Атлетико».

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