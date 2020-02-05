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«Порту» сыграл вничью с «Академику» в Кубке Португалии, Зе Луиш забил впервые за 2 месяца

«Порту» сыграл вничью с «Академику» в Кубке Португалии, Зе Луиш забил впервые за 2 месяца
Футбол / Прочие турниры 0

В первом полуфинальном матче Кубка Португалии «Академику» принимал «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Эштадиу ду Фонтелу» и завершилась со счётом 1:1.

«Порту» открыл счёт в матче на 59-й минуте после точного удара Зе Луиша. Результативной передачей отметился Витор Феррейра. «Академику» ответил голом Жоау Мариу на 70-й минуте.

Зе Луиш, который известен российским болельщикам по выступлениям за «Спартак», забил свой первый гол за два месяца. До этого форвард отличился 2 декабря в матче чемпионата Португалии с «Пасуш де Феррейра».

Ответный поединок состоится 12 февраля, игра начнётся в 23:45 мск.

В параллельном матче «Бенфика» принимала «Фамаликан». Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Кубок Португалии. 1/2 финала. 1-й матч
04 февраля 2020, вторник. 23:45 МСК
Академику
Визеу
Окончен
1 : 1
Порту
Порту
0:1 Зе Луиш – 59'   1:1 Мариу – 70'
Кубок Португалии. 1/2 финала. 1-й матч
04 февраля 2020, вторник. 22:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
3 : 2
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
1:0 Пицци – 53' (пен)   1:1 Pereira Gonçalves – 60'   1:2 Мартинес – 73'   2:2 Силва – 78'   3:2 Габриэл – 90+5'
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