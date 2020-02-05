Грилиш — приоритетная цель «Манчестер Юнайтед» на лето
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш может летом стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает Mirror.
По информации источника, на фоне того факта, что Джеймс Мэддисон близок к подписанию нового контракта с «Лестером», «Манчестер Юнайтед» сделал приоритетной сделку по трансферу хавбека бирмингемского клуба. В руководстве считают, что этот переход может стать для клуба дешевле.
Ранее манкунианский клуб включил обоих игроков в список целей в ближайшие трансферные окна. Ожидается, что английские полузащитники заменят Поля Погба, который, как предполагается, покинет «Манчестер Юнайтед» летом.
«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда Уле-Гуннара Сульшера в 25 турах набрала 35 очков.
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